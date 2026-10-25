दिल्ली: 12वीं की छात्रा के आत्मदाह मामले में बाल अधिकार आयोग सख्त, नोटिस जारी कर 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा की आत्मदाह से मौत के मामले में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने शिक्षा निदेशालय के निदेशक, स्कूल की प्रिंसिपल, उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी और कृष्णा नगर थाने के एसएचओ से दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली कार्यवाही के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है।