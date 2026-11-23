डिजिटल टीम, नई दिल्ली। रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के साथ मिलकर एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया। कल रात यानी दिनांक 22/11/2026 की रात्रि में दया बस्ती रेलवे स्टेशन और यार्ड की रेलवे लाइनों के किनारे जमा लगभग 70 टन कचरा सफलतापूर्वक हटाया गया।

ट्रैक के किनारों को साफ किया गया रेलवे पटरियों के आसपास जमा कचरे से न केवल गंदगी फैलती है, बल्कि इससे जलभराव भी होता है। इस समस्या के समाधान हेतु उत्तर रेलवे और एमसीडी की संयुक्त टीमों ने रात्रिकालीन विशेष अभियान चलाकर मशीनों और सफाई कर्मचारियों की मदद से ट्रैक के किनारों को पूरी तरह साफ किया।