डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आयोजित ब्रह्मस्थानम महोत्सव में शिरकत कर परम पूज्य माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तीकरण को समर्पित 'अमृता श्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम' का औपचारिक शुभारंभ भी किया।

अम्मा के सेवा और करुणा के संदेश को किया नमन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) द्वारा समाज के प्रति किए जा रहे कार्यों की सराहना की और उनके निःस्वार्थ सेवा व करुणा के संदेश को नमन किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मूल्यों के साथ-साथ समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक हैं।

21 राज्यों में लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए 'अमृता श्री स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम' का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। इस व्यापक पहल के माध्यम से देश के 21 राज्यों में 15,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के जरिए लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के नए अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है।