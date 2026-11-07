1984 सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री पुरी, सरकारी नौकरी का दिया भरोसा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों से ...और पढ़ें
HighLights
सीएम रेखा गुप्ता और हरदीप पुरी ने पीड़ितों से मुलाकात की।
पीड़ित परिवारों ने 1984 नरसंहार की दर्दनाक आपबीती साझा की।
दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी और पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 1984 के दुखद सिख विरोधी नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों ने अपनी दर्दनाक आपबीती साझा की। उनकी कहानियां उजड़े हुए परिवारों के दुख, अकल्पनीय पीड़ा और न्याय के लिए उनके दशकों लंबे संघर्ष को बयां करती हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि नरसंहार से प्रभावित कई पात्र आश्रितों को पहले ही सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसके साथ ही, बचे हुए शेष पात्र परिवारों को भी रोजगार सहायता देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
दिल्ली सरकार ने अपनी इस दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह इन परिवारों के लिए न्याय, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
Chief Minister Smt. Rekha Gupta, along with Union Minister Shri @HardeepSPuri, met families who lost their loved ones in the tragic 1984 anti-Sikh massacre. Their heartbreaking accounts reflect the pain of shattered families, unimaginable suffering and a decades-long struggle for justice. Delhi Government stands firmly with the affected families. Government jobs have already been provided to several eligible dependents, and efforts are underway to extend employment support to the remaining eligible families. Ensuring justice, dignity and a secure future for these families remains a firm commitment of Delhi Government.— CMO Delhi (@CMODelhi) November 7, 2026