1984 सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री पुरी, सरकारी नौकरी का दिया भरोसा

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 1984 के दुखद सिख विरोधी नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों ने अपनी दर्दनाक आपबीती साझा की। उनकी कहानियां उजड़े हुए परिवारों के दुख, अकल्पनीय पीड़ा और न्याय के लिए उनके दशकों लंबे संघर्ष को बयां करती हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि नरसंहार से प्रभावित कई पात्र आश्रितों को पहले ही सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसके साथ ही, बचे हुए शेष पात्र परिवारों को भी रोजगार सहायता देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।