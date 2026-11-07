Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

1984 सिख नरसंहार के पीड़ित परिवारों से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री पुरी, सरकारी नौकरी का दिया भरोसा

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 07 Nov 2026 10:31 PM (IST)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 1984 के सिख विरोधी नरसंहार के पीड़ित परिवारों से ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. सीएम रेखा गुप्ता और हरदीप पुरी ने पीड़ितों से मुलाकात की।

  2. पीड़ित परिवारों ने 1984 नरसंहार की दर्दनाक आपबीती साझा की।

  3. दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी और पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 1984 के दुखद सिख विरोधी नरसंहार में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवारों ने अपनी दर्दनाक आपबीती साझा की। उनकी कहानियां उजड़े हुए परिवारों के दुख, अकल्पनीय पीड़ा और न्याय के लिए उनके दशकों लंबे संघर्ष को बयां करती हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि नरसंहार से प्रभावित कई पात्र आश्रितों को पहले ही सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसके साथ ही, बचे हुए शेष पात्र परिवारों को भी रोजगार सहायता देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

दिल्ली सरकार ने अपनी इस दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह इन परिवारों के लिए न्याय, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

 

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।