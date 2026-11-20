डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट आईएसबीटी से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी मौके पर दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय बस सेवा का भी शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा है और सरकार डीटीसी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर इस बदलाव में भागीदारी करें। सरकार पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। इन नई इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण नियंत्रण और यात्रियों को सुविधा दोनों में मदद मिलेगी।