विद्यापति स्मृति पर्व 2026: सीएम रेखा गुप्ता ने मैथिल समुदाय के साथ मनाया मिथिला और दिल्ली के अटूट सांस्कृतिक रिश्तों का उत्सव
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'विद्यापति स्मृति पर्व 2026' में शामिल होकर मिथिला और दिल्ली के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाया। उन्होंने महाकवि विद्यापति को श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के विकास में मैथिल समुदाय के योगदान की सराहना की।
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यापति स्मृति पर्व 2026 में शिरकत की।
मिथिला और दिल्ली के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाया गया।
मैथिल समुदाय के दिल्ली विकास में योगदान की सराहना की।
डिजिटल टीम, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'विद्यापति स्मृति पर्व 2026' में शामिल होकर मैथिल समुदाय के साथ मिथिला और दिल्ली के बीच के गहरे व आत्मीय सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने महाकवि विद्यापति जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की।
दिल्ली की पहचान बनीं मिथिला की अनमोल परंपराएं
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि विद्यापति जी की अमर विरासत से प्रेरित होकर मैथिल परिवारों की पीढ़ियों ने मधुबनी कला, पारंपरिक 'पाग', लोक आस्था के महापर्व छठ और समृद्ध मैथिली साहित्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अनमोल परंपराएं आज दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं।
राजधानी के विकास में मैथिल समुदाय का अहम योगदान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के निर्माण और विकास में मैथिल समाज की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ इस समुदाय की कड़ी मेहनत और समर्पण ने दिल्ली को हर क्षेत्र में समृद्ध किया है।
गणमान्य व्यक्तियों की रही उपस्थिति
इस सांस्कृतिक समारोह में विधायक अभय वर्मा, दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा, मैथिली-भोजपुरी अकादमी के उपाध्यक्ष बिपिन बिहारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और मैथिल समाज के लोग उपस्थित रहे।