डिजिटल टीम, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'विद्यापति स्मृति पर्व 2026' में शामिल होकर मैथिल समुदाय के साथ मिथिला और दिल्ली के बीच के गहरे व आत्मीय सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाया। इस अवसर पर उन्होंने महाकवि विद्यापति जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की।

दिल्ली की पहचान बनीं मिथिला की अनमोल परंपराएं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकवि विद्यापति जी की अमर विरासत से प्रेरित होकर मैथिल परिवारों की पीढ़ियों ने मधुबनी कला, पारंपरिक 'पाग', लोक आस्था के महापर्व छठ और समृद्ध मैथिली साहित्य के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत रखा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये अनमोल परंपराएं आज दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं।

राजधानी के विकास में मैथिल समुदाय का अहम योगदान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के निर्माण और विकास में मैथिल समाज की भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ-साथ इस समुदाय की कड़ी मेहनत और समर्पण ने दिल्ली को हर क्षेत्र में समृद्ध किया है।