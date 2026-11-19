डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। राजधानी को साफ और सुंदर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुनक नगर में एक विशेष सफाई अभियान का नेतृत्व किया। खुद सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री ने 'स्वच्छ दिल्ली' का कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया।

इस स्वच्छता मुहिम की सबसे खास बात यह रही कि इसमें राजनीति के साथ-साथ ग्लैमर और संगीत जगत का भी पूरा समर्थन देखने को मिला। मुख्यमंत्री के इस अभियान में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ, मशहूर अभिनेत्री ईशा गुप्ता, जाने-माने गायक स्टेबिन बेन (Stebin Ben) और बिस्मिल (Bismil) जैसी हस्तियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इन सितारों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई की और स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जैकी श्रॉफ और ईशा गुप्ता समेत सभी कलाकारों ने वहां मौजूद लोगों और अपने फैंस से अपील की कि वे अपने आस-पास गंदगी न फैलाएं और दिल्ली को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें।