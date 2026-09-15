सत्य निकेतन हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान, 10 हजार छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा की है, जो सुरक्षित और किफायती ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10,000 छात्रों के लिए छात्रावासों की घोषणा की।
छात्रों को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे छात्र अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास निर्माण की घोषणा की है। सरकार ने 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का फैसला किया है, जो छात्र और छात्रा दोनों के लिए होंगे।
उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं दिल्ली के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी, ताकि उन्हें सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ बैठकें की गई हैं, उपयुक्त स्थानों की पहचान हो चुकी है और नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। छात्रों की जरूरतों और छात्रावास में जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि उन्हें भोजन और रहने की चिंता से मुक्त रखा जा सके।
देशभर के माता-पिता अपने बच्चों को निश्चिंत भेज सकेंगे: रेखा गुप्ता
रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि ये छात्रावास इतने सुरक्षित होंगे कि देशभर के माता-पिता अपने बच्चों को निश्चिंत होकर भेज सकेंगे। छात्रों को आवास और भोजन की चिंता नहीं रहेगी, जिससे वे पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और सपनों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।