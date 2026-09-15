सत्य निकेतन हादसे के बाद CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान, 10 हजार छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास निर्माण की घोषणा की है। सरकार ने 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का फैसला किया है, जो छात्र और छात्रा दोनों के लिए होंगे।

उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं दिल्ली के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी, ताकि उन्हें सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक आवास मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ बैठकें की गई हैं, उपयुक्त स्थानों की पहचान हो चुकी है और नीति का मसौदा तैयार किया जा रहा है। छात्रों की जरूरतों और छात्रावास में जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि उन्हें भोजन और रहने की चिंता से मुक्त रखा जा सके।