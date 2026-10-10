दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं CJP की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह, अवैध तरीके से हिरासत में लेने का आरोप

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने दिल्ली कोर्ट में अर्जी देकर पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिन्होंने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट में जाने से गलत तरीके से रोका था।

जानकारी के अनुसार, इससे जुड़ा एक विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी कार के अंदर से बात करते हुए कहा रही हैं कि पुलिस सुबह उनके घर आई थी।