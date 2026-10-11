'24 घंटे में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख दें, वरना खुद करेंगे एलान', CJP की दिल्ली पुलिस को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली पुलिस को एक तीखी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अगले 24 घंटे के भीतर कोई तारीख तय करे, अन्यथा सीजेपी खुद एक नए विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर देगी।

सीजेपी नेताओं की संसद मार्ग थाने जाने की योजना 24 घंटे की हिरासत से रिहा होने के बाद सीजेपी के प्रमुख नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सोमवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे, सौरभ दास और अन्य सीजेपी नेता सोमवार को सुबह 10 बजे संसद मार्ग थाने पहुंचेंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए अनुमति और तारीख की मांग करेंगे।