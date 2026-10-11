'24 घंटे में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख दें, वरना खुद करेंगे एलान', CJP की दिल्ली पुलिस को चेतावनी
सीजेपी ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के भीतर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख तय करने की चेतावनी दी है, ...और पढ़ें
HighLights
सीजेपी ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया।
जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तारीख तय करने की मांग।
सीईसी के इस्तीफे और मतदाता सूची सुधार की मांग।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली पुलिस को एक तीखी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अगले 24 घंटे के भीतर कोई तारीख तय करे, अन्यथा सीजेपी खुद एक नए विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर देगी।
सीजेपी नेताओं की संसद मार्ग थाने जाने की योजना
24 घंटे की हिरासत से रिहा होने के बाद सीजेपी के प्रमुख नेताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सोमवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया है।
सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे, सौरभ दास और अन्य सीजेपी नेता सोमवार को सुबह 10 बजे संसद मार्ग थाने पहुंचेंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए अनुमति और तारीख की मांग करेंगे।
संगठन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि दिल्ली पुलिस अगले 24 घंटों में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए कोई तारीख नहीं देती है, तो पार्टी खुद अपने स्तर पर नए विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेगी।
सीईसी के इस्तीफे और चुनावी सुधारों की मांग
सीजेपी मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष तीव्र संशोधन (एसआईआर) को रोकने की मांग को लेकर मुखर है। संगठन का कहना है कि वे अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के तहत विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।
🚨 Important Tomorrow at 10 AM, @AshutoshRanka, @SauravDassss, @whattalawyer, along with other CJP leaders, will visit Parliament Street Police Station to demand a date for our peaceful protest at Jantar Mantar. @DelhiPolice can give us a date within 24 hours, or we will announce our own protest call.— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 11, 2026
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने और भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद कई नेताओं व प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है।
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