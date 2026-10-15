'सिर्फ CEC के इस्तीफे की नहीं, से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई', तिरंगा यात्रा से पहले प्रशांत भूषण का बड़ा बयान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। SIR को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन मात्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए नहीं है, बल्कि यह लड़ाई सत्ता परिवर्तन के लिए है।

सत्ता परिवर्तन तक जारी रहेगा आंदोलन

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा व अभिनेता प्रकाश राय की मौजूदगी में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन जरूर हो।