CJP Protest LIVE: CJP के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अलर्ट, 23 हजार पुलिसकर्मी तैनात; मेट्रो स्टेशन बंद और ट्रेनें रद

कॉकरोच जनता पार्टी के शनिवार को होने वाले प्रदर्शन के कारण रेल यात्री परेशान हैं। दोपहर दो बजे से ही नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन से चलने वाली ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं, अलग-अलग स्टेशनों से चलकर शनिवार को इन दोनों स्टेशनों पर सुबह चार बजे से लेकर दोपहर तक पहुंचने वाली ट्रेनों को भी निरस्त कर दिया गया है। शनिवार को दिल्ली पहुंचने और यहां से चलने वाली अभी तक कुल 28 ट्रेनें निरस्त हो चुकी हैं। इनकी संख्या और बढ़ सकती है।