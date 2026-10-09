पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 अक्टूबर को वर्चुअल सुनवाई, CJP protest के चलते दिल्ली HC का आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 अक्टूबर को पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, दिल्ली की सभी जिला अदालतें शनिवार को खुली रहेंगी और सामान्य रूप से काम करेंगी। दो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ऑनलाइन सुनवाई हाई कोर्ट की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सभी सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी। इन दोनों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तैनात जो न्यायिक अधिकारी अदालत नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही कर सकेंगे। पेश नहीं होने पर नहीं होगा प्रतिकूल आदेश हाई कोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि किसी मामले में वादी, आरोपी, वकील या गवाह के पेश नहीं होने के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए।