'Gyanu Has To Go', जेल से छूटते ही CJP नेता सौरव-आशुतोष ने किया पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका सात दिन जेल में रहने के बाद 21 अक्टूबर को देर रात छूट गए। दोनों ने जेल से छूटते ही तिरंगे के साथ अपनी फोटो शेयर की और बता दिया कि उनका आगे का प्लान क्या है।