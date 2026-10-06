'न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लचीला बनाने की कोशिश की', बोले मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को थोड़ा लचीला बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत होने पर आयोजित विदाई समारोह का संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जज के काम को कानून, न्याय और करुणा को एक साथ जोड़ने की कोशिश बताया।

उन्होंने कहा कि दूसरे जजों की तरह, मुझे भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जब कानून सही नतीजा नहीं दे पा रहा था और न्याय से अलग-थलग लग रहा था। ऐसी स्थितियों में, मैंने हकदार वादियों के लिए कानून को न्याय की ओर थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। ऐसा कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। अच्छे बनाम महान जज की बहस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश हमेशा महान जज बनने के बजाय एक अच्छा जज बनने की रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट में आनेवाले मामलों की जटिलता और विविधता बेमिसाल उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में दिल्ली भौगोलिक रूप से छोटा इलाका है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को संभालना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इस कोर्ट में आने वाले मामलों की जटिलता और विविधता बेमिसाल है। दिल्ली हाई कोर्ट की तुलना एक भारतीय थाली से करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही थाली में कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं।