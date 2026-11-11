छठ पर राहत, दिल्ली-NCR से चलेंगी 59 स्पेशल ट्रेनें; उत्तर रेलवे चलाएगा अतिरिक्त अनरिजर्व्ड गाड़ियां

राज्य ब्यूरो, जागरण। नई दिल्ली: छठ पूजा के लिए घर जाने वालों को नियमित के साथ ही विशेष ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है। इस कारण भीड़ बढ़ने पर अल्प सूचना के आधार पर अनारक्षित विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि बुधवार को पूर्वी घोषित 10 विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से, 8 विशेष ट्रेनें आनंद विहार से, 7 विशेष ट्रेनें शकूरबस्ती से, 4 विशेष ट्रेनें हज़रत निज़ामुद्दीन से, 1 विशेष ट्रेन पुरानी दिल्ली से और 1 विशेष ट्रेन रोहतक से चलेगी।

बृहस्पतिवार को दिल्ली क्षेत्र से 29 विशेष ट्रेनें संचालित होने वाली हैं। इनमें 7 विशेष ट्रेनें नई दिल्ली से, 7 विशेष ट्रेनें आनंद विहार से, 5 विशेष ट्रेनें शकूरबस्ती से, 5 विशेष ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन से, 3 विशेष ट्रेनें दिल्ली जंक्शन से, 1 विशेष ट्रेन रोहतक से और 1 विशेष ट्रेन दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलेगी। इन ट्रेनों के अलावा भीड़/मांग के अनुसार अल्प सूचना पर अनारक्षित विशेष ट्रेन चलेगी।