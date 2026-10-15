दिल्ली में 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सीपी का सेंट्रल पार्क, NDMC ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। यह निर्देशन एनडीएमसी ने जारी किया है।

एनडीएमसी ने जारी नोटिस में बताया है कि सामान्य जनता के लिए 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रहेगा। नोटिस में इसका कारण प्रशासनिक बताया गया है।

गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 16 अक्टूबर को ही सीपी के सेंट्रल पार्क में तिरंगा फहराने का कॉल दिया है और लोगों से अपील की है कि वह सेंट्रल पार्क आएं और तिरंगा मार्च के बाद तिरंगा फहराएंगे। साथ ही अभिजीत दीपके ने ये भी अपील की है कि जो दिल्ली न आ सके वो अपने ही घर या शहर में तिरंगा फहराए।

माना जा रहा है कि एनडीएमसी का यह आदेश इसी मार्च को देखते हुए आया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस पहले ही आदेश जारी करने के साथ ही कोर्ट में भी यह बता चुकी है कि उसने सीजेपी को इस मार्च के लिए इजाजत नहीं दी है।

दीपके को लेकर अलर्ट मोड पर है पुलिस कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकालने की अनुमति दिल्ली पुलिस नहीं देगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर पुलिस फिर से पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं।