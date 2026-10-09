CBSE Board Exam: 10वीं-12वीं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 23 अक्टूबर तक बिना लेट फीस भर लें फॉर्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2027 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राइवेट छात्र के रूप में शामिल होने वालों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 23 अक्टूबर तक बिना अतिरिक्त शुल्क के फार्म भर सकते हैं।

इसके बाद 24 से 30 अक्टूबर तक दो हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा। आवेदन केवल सीबीएसई की वेबसाइट पर किया जा सकेगा। 2021-26 वाले फेल हुए छात्र करें आवेदन बोर्ड के अनुसार, इस परीक्षा में साल 2021 से 2026 के बीच अनुत्तीर्ण हुए छात्र और एसेंशियल रिपीट घोषित छात्र परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। साल 2026 की मुख्य या पूरक परीक्षा में कंपार्टमेंट पाने वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, 2026 में 10वीं या 12वीं पास कर चुके छात्र अपने अंकों में सुधार के लिए एक या अधिक विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। चिकित्सा कारणों से 2026 की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके नियमित छात्रों को भी मौका दिया गया है। हालांकि, कम उपस्थिति के कारण परीक्षा नहीं दे सके छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे।

प्रति विषय 320 रुपये शुल्क परीक्षा के लिए प्रति विषय 320 रुपये शुल्क देना होगा। 12वीं में प्रायोगिक विषय लेने वाले छात्रों को प्रति विषय 160 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआइ या डेबिट-क्रेडिट कार्ड से किया जा सकेगा।