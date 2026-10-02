कुल्हाड़ी से हमला, फिर भी नहीं डिगा हौसला; 182 लोगों की जान बचाने वाले स्मित मच्छर को वीरता पुरस्कार की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में 182 जिंदगियों को बचाने वाले भारतीय मूल के कैप्टन स्मितमच्छर को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार देने की मांग उठी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट (एफआईपी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उन्हें इस सम्मान से सम्मानित करने की सिफारिश की है।

30 सितंबर को उड़ान एफजेड1073 के दौरान को-पायलट ने काकपिट कुल्हाड़ी से कैप्टन स्मित पर हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने अदम्य साहस दिखाते हुए विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और उसे सऊदी अरब के तबूक में सुरक्षित लैंड कराया।