दिल्ली के बुराड़ी को बड़ी सौगात, 125 करोड़ से अपग्रेड होगा पूरा कॉरिडोर; जलभराव की समस्या भी होगी खत्म 

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पीडब्ल्यूडी विभाग बुराड़ी की सड़कों और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट पर 125 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना और जलभराव की समस्या को दूर करना है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने रविवार को बुराड़ी रोड और उससे जुड़ी नालियों का निरीक्षण किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रस्तावित सुधार योजना की समीक्षा की थी। 7.1 किलोमीटर का हिस्सा शामिल योजना में बुराड़ी रोड के 7.1 किलोमीटर हिस्से को शामिल किया गया, जो आउटर रिंग रोड से बाबा कॉलोनी, नत्थूपुरा होते हुए हिरनकी तक जाता है। उन्होंने बताया कि सड़क को जरूरत के अनुसार तीन हिस्सों में विकसित किया जाएगा।