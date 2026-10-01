दिल्ली के बुध विहार में पैसों के लेन-देन में युवक की चाकू घोंपकर हत्या, छह घंटे में आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बुध विहार इलाके में महज कुछ रूपए के लेनदेन को लेकर हुए वाद विवाद के दौरान एक युवक की पेट में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद फरार हुए आरोपित को पुलिस ने छह घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।

मृतक की पहचान 24 वर्षीय हनीफ के रूप में हुई है। मृतक एक फैक्टरी में काम करता था। सूत्रों ने दावा किया कि आर्यन ने कुछ रूपए उधार हनीफ को दिए थे, जिसे वह वापस नहीं कर रहा था। इसी वजह से दोनो के बीच विवाद हुआ था।

पुलिस को हनीफ नामक युवक के भर्ती होने की सूचना मिली पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल के अनुसार, 30 सितंबर की रात करीब 10:26 बजे बीएसए अस्पताल से बुध विहार थाना पुलिस को हनीफ नामक युवक के भर्ती होने की सूचना मिली थी। हनीफ के पेट में चाकू लगा था और उसकी हालत गंभीर थी। स्वजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे।

उपचार के दौरान कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद बुध विहार थाने में हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित पुलिस टीम गठित की गई। मोबाइल क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपित 20 वर्षीय आर्यन वाल्मीकि को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि 30 सितंबर की रात करीब 9:15 बजे हनीफ के साथ उसका रूपए के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था।