रेखा गुप्ता के पोस्टर पर दिल्ली में बवाल, BJP का AAP पर तीखा हमला; महिला आयोग में की जाएगी शिकायत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ने करवा चौथ के दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीर वाले एक ग्राफिक पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।

महिला मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया कि पोस्टर के जरिए महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली की महिलाओं का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में दिल्ली महिला आयोग में शिकायत करेगी।