दिल्ली में शराब बुकिंग पर सियासी संग्राम के बीच एप हुआ बंद, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए तैयार किए गए डीएसआइआइडीसी मोबाइल एप को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया है।

आप ने केंद्र की भाजपा सरकार पर दिल्ली में घर बैठे शराब बुक करने की सुविधा शुरू करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला, जिसके बाद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस एप को विकसित करने का कार्यादेश दो जनवरी, 2025 को खुद आप सरकार के कार्यकाल के दौरान ही जारी किया गया था।