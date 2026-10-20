'न ड्रग्स, न डिप्रेशन', दिल्ली की रामलीला में श्रीराम बने रवि किशन ने युवाओं को दिया आध्यात्मिक संदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे के मौके पर पूरे देश में रामलीला की धूम है। जगह-जगह रावण दहन की तैयारी चल रही है और कलाकार राम-सीता के किरदार में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।

इसी बीच दिल्ली में हो रही सबसे बड़ी रामलीलाओं में से एक, ‘अयोध्या की रामलीला’ में एक नया चेहरा चर्चा में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन भी हैं। रवि किशन इस बार पहली बार भगवान श्रीराम के किरदार में नजर आ रहे हैं।

पहली बार बने श्रीराम, रथ पर हुई ग्रैंड एंट्री सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि रवि किशन भगवान राम की पोशाक में सजे-धजे भव्य रथ पर सवार होकर मंच पर पहुंचे। मंच पर आते ही दर्शकों ने जय श्रीराम के नारों से उनका स्वागत किया।

इस किरदार को लेकर रवि किशन ने कहा, "भगवान राम की कृपा से मुझे पहली बार रामलीला में राम बनने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है।" आगे उन्होंने बताया कि बचपन में वह रामलीला में परशुराम, केवट और माता सीता जैसे किरदार निभा चुके हैं, लेकिन भगवान राम का किरदार निभाना उनके लिए बिल्कुल अलग और खास है। वह पूरी कोशिश करेंगे कि इस किरदार के साथ न्याय कर सकें।

युवाओं को दिया आध्यात्मिकता का संदेश रामलीला के मंच से रवि किशन ने सिर्फ अभिनय ही नहीं किया, बल्कि युवाओं को एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को भगवान राम, कृष्ण और शिव के जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए।

अपने सफर को याद करते हुए रवि किशन ने कहा, "मैं मिट्टी के घर से निकला हुआ एक साधारण लड़का हूं, जिसका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। ये सब सनातन संस्कृति और प्रभु श्रीराम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है।"

'आध्यात्मिक शक्तियां हर मुसीबत से बचाती हैं' इसके आगे रवि किशन ने कहा कि ये रूप खासकर मैंने भारत के युवाओं के लिए धारण किया है। आप किसी भी भगवान को मान सकते हैं कोई भी आपके ईष्ट हो सकते हैं। उनका कहना है कि जो रूप मैंने धारण किया है उसकी शक्तियों को भारत के युवा जरूर समझें। यह शक्तियां ही हमें हर बड़ी कठिनाइयों से बचाकर निकालती हैं।