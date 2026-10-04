कॉर्पोरेट हब में भक्ति का 'ब्रू', साइबर सिटी में छा रहा भक्ति का नया रंग; कैफे से फाइवस्टार तक गूंज रहे भजन

प्रियंका दुबे मेहता, नोएडा। गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर दौड़तीं लक्जरी गाड़ियां और लाउड म्यूजिक से गुलजार रहने वाली नाइटलाइफ-मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की यह पहचान अब एक बेहद खूबसूरत करवट ले रही है।

कल तक जिन युवाओं के हाथों में वीकेंड्स पर व्हिस्की के ग्लास दिखते थे, आज वहां सुकून बिखेरते काॅफी के मग और जुबां पर सूफियाना व भक्तिरस के सुर सज रहे हैं। कह सकते हैं कार्पोरेट हब में भक्ति का 'ब्रू' दिखता है। आज सबरंग के इस अंक में साइबर सिटी के इन्हीं रंग से रूबरू करते हैं...

क्लबिंग में शिरकत कर रहे कार्पोरेट की भागदौड़ और लाउड राॅक-पाप के शोर को पीछे छोड़, साइबर सिटी की नई पीढ़ी अब अपनी जड़ों और आध्यात्मिक शांति की ओर लौट रही है। युवाओं द्वारा खुद चुनी गई संस्कृति का यह सकारात्मक बदलाव न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि आधुनिकता और परंपरा के इस अनूठे संगम को एक बेहद अद्भुत, अद्वितीय और प्रेरक शक्ल दे रहा है। तभी तो आज देश के प्रधानमंत्री भी भजन क्लबिंग और भजन जैमिंग को सराह रहे हैं। ऐसी क्लबिंग में शिरकत कर रहे हैं।

आयाम जो नई पीढ़ी ने रच रहे एक शाम बाजार की ओर निकलते हैं, वही गहमागहमी, वही रेहड़ियों से आती स्वाद की सुंगध, वहीं दुकानों से बाहर झांकते सामानों का आकर्षण जो हमेशा होता है। आगे बढ़ते हैं, शाम का रंग कुछ और गहरा होने लगता है, बाजार का माहौल बदलने लगता है, रोशनी मद्धम हो जाती है, शोर कुछ कम होने लगता है, लोगों के कदम रुकने लगते हैं और लोग एक ही दिशा में जाते नजर आते हैं, आखिर माजरा क्या है, कौन सा जादुई आकर्षण इन्हें इस कदर खींच रहा है, कुछ देर बाद आप अपनेआप को भी इसी आकर्षण में बंधा पाते हैं, यह आकर्षण होता है वहां के संगीत में, लोगों की भावों में, संगीत की सुर लहरियों में बंधे भक्तिसंगीत और उसके नए आयामों में, वह आयाम जो नई पीढ़ी ने रचे हैं।

तेजी से ट्रेंड का रूप लेता जा रहा सुर के, साधना के, सकारात्मकता आध्यात्म और बदलाव के। शब्द जाने पहचाने लेकिन सुर और सुरीले, संगीत और रसयुक्त और लोगों पर चढ़ा इसका खुमार और भी दर्शनीय...। हनुमान चालीसा, रामधुनें, कृष्णभक्ति की सुरीली प्रस्तुतियां और उसमें खोते, झूमते लोग। एक अलग ही समाज, एक अलग ही संस्कृति से रूबरू करवाते हैं जिसमें आधुनिकता भी है, उन्मुक्तता भी है और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव भी। असल में यह दृश्य है भजन जैमिंग या भजन क्लबिंग का जो तेजी से ट्रेंड का रूप लेता जा रहा है।

सड़कों से लेकर फाइवस्टार होटल्स में हो रहे आयोजन इस शब्द को प्रचलन में लाने वाली भी साइबर सिटी ही है जो आज एक नई रीत चलाकर भावी पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रही है। ये नजारा है आर्टिस्ट चौक का। यह कोई चौराहा नहीं, एक मंच है जो हर वर्ग के लोगों को, कलाकारों को एक साथ लाता है। लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, संगीत के सुरों में भक्तिसंगीत को पिरोकर लोगों के सामने रखते हैं। गुरुग्राम के इस क्लब का अनुसरण अब हर जगह हो रहा है। गुरुग्राम और दिल्ली में कई स्थानों पर, सड़कों से लेकर फाइवस्टार होटल्स में ऐसे आयोजन हो रहे हैं।

विवेक गुलाटी वीकेंड के अलग रंग इस ट्रेंड को शुरू करने वाले विवेक गुलाटी असल में केक डिजायर बेकरी कैफे के संचालक हैं। संगीत से लगाव रखने वाले विवेक का कहना है कि गुरुग्राम में आने वाले लोग अक्सर कारपोरेट में काम करते हैं, नीरसता की चक्की में बंधे, थके हारे लोग जब शाम को बाजारों का रुख करते तो कहां जाते, उन्हीं स्थानों पर जहां तेज संगीत होता, जाम छलकते हैं लेकिन अगले दिन फिर वही रूटीन, फिर वही बोझिलता, दिनचर्या की एकरसता।

लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया ऐसे में सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को ऐसी चीज दी जाए जिससे उनकी खुशियां, उनकी ऊर्जा बनी रहे। उन्होंने अपने ही कैफे के बाहर सेक्टर 22 में इस आयोजन को शुरू किया। उपलब्ध साजों सामान से ही भक्ति संगीत का गायन वादन शुरू किया। लोगों को यह भाने लगा, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। सिर्फ विवेक ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी में, उनके सोच में खासे बदलाव आए हैं, वे अलकोहल नहीं, काॅफी को एंज्वाय करने लगे हैं।

रोहित देश विदेश में शो करने लगे यहां अब निर्धारित आयोजनों में मंगलवार को भक्ति संगीत और वीकेंड पर बाॅलीवुड म्यूजिक होता है। इस नए कल्चर ने लोगों का सोच ही नहीं, उनकी जिंदगी भी बदली है। इसका उदाहरण प्रयागराज से आए रोहित हैं। बताते हैं कि उनके अंदर का कलाकार व्यस्तताओं के बीच कहीं दब गया था लेकिन आर्टिस्ट चौक से जुड़ने के बाद न केवल वह बाहर निकला बल्कि सफलता के शिखर पर भी पहुंचा रहा है। यहां बहुत सी चीजें सीखने को मिली, संगीत और लोगों से जुड़ा और आज मेरा अपना बैंड है, देश विदेश में शो करने लगा हूं।

जतिन पंडिता जुड़ते गए, जिंदगी बदलती गई जतिन पंडिता एक सूफी गायक हैं, इनका कहना है कि इस मंच से जुड़कर जीवन का मकसद पाया है। एक साल हो गया है इससे जुड़े, मैं इसका हिस्सा बनकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुझे यहीं से एक पहचान मिली है। आज मैं अगर देश विदेश में शोज करता हूं तो इसी की बदौलत। भजन जैमिंग से जुड़े रतन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कहते हैं जबसे इस मंच से जुड़ा हूं मेरे व्यक्तित्व में निखार आया है, मनःस्थिति में बदली है, अब लगता है जिंदगी पहले से बेहतर हुई है।

उत्कर्ष शर्मा। केपीएमजी में कार्यरत उत्कर्ष शर्मा आगरा से हैं और पिछले करीब ढाई साल से आर्टिस्ट चौक से जुड़ा हैं और यहां उनकी जर्नी उनके लिए सिर्फ संगीत की नहीं, एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रही है। कहते हैं, कारपोरेट लाइफ में आने के बाद मेरी गायिकी कहीं पीछे छूट गई थी। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। यहां मुझे अपने पैशन को दोबारा जीने, परफाॅर्म करने, पहचान पाने और लोगों का प्यार व बड़ों का आशीर्वाद हासिल करने का मौका मिला।

मेरे लिए स्प्रिचुआलिटी को भी और मजबूत किया है। जब हमने भजन क्लबिंग की शुरुआत की थी, तब यह एक बिल्कुल नया कान्सेप्ट था। खासकर युवाओं और जेन-जी के लिए। भजनों और हनुमान चालीसा को यूथ की एनर्जी और अपने म्यूजिकल अंदाज में प्रस्तुत करना लोगों को काफी पसंद आया। आज लोग दूर-दूर से हमारे शोज में आते हैं और अच्छी बात यह है कि हमारे काम को देखकर कई लोग इस तरह के भक्ति संगीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।