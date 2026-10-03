दिल्ली: नर्सरी की छात्रा से दरिंदगी के मामले में चार्जशीट दाखिल, CCTV कैमरे और ड्राइवर के मोबाइल से खुलेंगे राज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में बवाना के पूठ खुर्द स्थित एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय नर्सरी की छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में गवाहों के बयान के अलावा बच्ची द्वारा दिए गए दरिंदगी के बयान को महत्वपूर्ण माना गया है।

पुलिस ने जांच पूरी करते हुए करीब 105 पेज का आरोपपत्र अदालत में दाखिल कर दिया। हालांकि, मामले में इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच अभी पूरी नहीं हुई है। स्कूल के सीसीटीवी कैमरों और आरोपी चालक के मोबाइल को एफएसएल भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद जांच से जुड़े इलेक्ट्रानिक तथ्यों को भी अदालत के समक्ष रखा जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपपत्र में पीड़िता के बयान के अलावा उसके माता-पिता, स्कूल की प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापिका और अन्य संबंधित लोगों के बयान शामिल किए गए। बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी उसका बयान दर्ज कराया गया था।

पुलिस ने इन बयानों के साथ मेडिकल जांच से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात को आरोपपत्र का हिस्सा बनाया है। इस मामले की जांच उस समय शुरू हुई थी, जब 19 अगस्त को बच्ची के स्वजन ने उसके अंदरूनी अंगों पर सूजन और लाल निशान देखे थे।

बच्ची ने आरोपी की पहचान की वहीं, बच्ची से पूछताछ में उसने एक व्यक्ति को बुरा अंकल बताते हुए चाकलेट देने और अनुचित तरीके से छूने की बात बताई थी। 24 अगस्त को स्कूल में बच्ची ने आरोपी की पहचान की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था।