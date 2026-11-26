जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के बवाना सेक्टर-3 स्थित लाल फ्लैटों में सालों से सीवर, नालियों और कूड़े की बदहाल समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिली है।

परिसर की गलियों में जमा सीवर का गंदा पानी, जाम नालियां और जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर को हटाया जा रहा है। सफाई कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब उनको गंदगी और जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी।

स्थानीय निवासी प्रियंका, वीरमती देवी, तेजबीर और रामचंद् ने सफाई कार्य शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि लाल फ्लैटों में लंबे समय से सीवर, नालियों और कूड़े की समस्या बनी हुई थी। वहीं, गलियों में गंदा पानी जमा होने और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे होने से रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई गली में ऐसे हालात ऐसे थे कि लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता था। गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को झेलनी पड़ रही थी।

जल्द पूरा होगा सफाई का कार्य डीएसआईडीसी के संबंधित विभाग के अधिकारी ने बताया कि बवाना सेक्टर-3 स्थित लाल फ्लैटों में सीवर, नालियों और कूड़े की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सफाई कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

15 हजार लोगों को मिली राहत बवाना सेक्टर-3 स्थित लाल फ्लैटों का निर्माण दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (डीएसआईडीसी) की ओर से कराया गया था। वर्ष 2006 में आवंटित इस परिसर में करीब 3164 फ्लैट हैं। इनमें लगभग 300 फ्लैट खाली या जर्जर हालत में हैं, जबकि परिसर में करीब 15 हजार लोग रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच सीवर, नालियों और कूड़े की समस्या लोगों के लिए लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई थी।