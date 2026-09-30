बारापुला फेज-3 पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम, यातायात संभालने के लिए क्लोवरलीफ बंद करने की योजना

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। बारापुला फेज-3 की मयूर विहार की ओर से एम्स जाने वाली सड़क पर यातायात शुरू होने के पहले ही दिन करीब तीन किलोमीटर लंबे जाम ने यातायात व्यवस्था की चुनौती बढ़ा दी। मयूर विहार से आश्रम और एम्स की ओर जाने वाले वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे।

इसके बाद सूर्य घड़ी क्लोवरलीफ पर यातायात बंद कर बारापुला फेज-3 के यातायात को सीधे बारापुला फेज-1 से जोड़ने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में अगले कुछ दिनों में फैसला लिया जा सकता है। पहले दिन की स्थिति के बाद परिवहन विशेषज्ञों को इसके अलावा तत्काल कोई मजबूत विकल्प नजर नहीं आ रहा है।

यातायात पुलिस के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) संजय त्यागी ने कहा कि समस्या को देखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्लोवरलीफ को बंद करना तत्काल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

नौ साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कारिडोर के मयूर विहार से एम्स और आश्रम जाने वाले मार्ग पर यातायात शुरू हुआ। उम्मीद थी कि इससे पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली की ओर आवागमन आसान होगा, लेकिन पहले ही दिन बड़ी संख्या में वाहन इस कारिडोर पर पहुंच गए।

इससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई। करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबे इस कारिडोर पर तीन किलोमीटर तक जाम लग गया। दोपहर में जाम का असर बारापुला फेज-1 के ज्वाइंट वाले हिस्से से लेकर यमुनापार कर मयूर विहार तक पहुंच गया। शाम चार बजे के बाद लोगों को कुछ राहत मिली। हालांकि, फेज-3 शुरू होने के बाद रिंग रोड पर सराय काले खां बस अड्डे के सामने यातायात दबाव में कुछ कमी देखी गई।

इस कारण लगा बारापुला फेज-3 पर जाम बारापुला फेज-3 को एम्स की ओर जाने के लिए मयूर विहार की ओर से आकर पहले से बने बारापुला फेज-1 के सूर्य घड़ी क्लोवरलीफ से जोड़ा गया है। इस क्लोवरलीफ पर पहले से ही सराय काले खां की ओर से आने वाले वाहन एम्स की ओर जाते हैं। अब फेज-3 का तीन लेन का यातायात भी यहां मिलने से यह बड़ा बाटलनेक बन गया है और एक स्थान पर पांच लेन का यातायात एकत्र हो रहा है।

आश्रम, लाजपत नगर और डीएनडी की ओर से आने वाला यातायात भी एम्स की ओर जाने के लिए इसी क्लोवरलीफ के पास बनी स्लिप रोड से बारापुला फेज-1 पर चढ़ता है। इसके अलावा मुंबई एक्सप्रेसवे का यातायात भी इसी हिस्से में जुड़ रहा है। बारापुला पर चढ़ने के बाद क्लोवरलीफ और स्लिप रोड के यातायात को एक तरफ का यातायात रोककर आगे बढ़ाया जाता है।