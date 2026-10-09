दिल्ली में बारापुला फेज-3 पर फिर लगा लंबा जाम, मयूर विहार से आने वाले लोग फंसे

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में बारापुला फेज-3 के मयूर विहार से एम्स जाने वाली लेन पर ट्रैफिक की स्थिति शुक्रवार को भी जस की तस रही। इसके चलते ट्रैफिक की निगरानी और प्रबंधन के लिए अब भी ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है।

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, गूगल को कई बार रिमाइंडर दिया जा चुका है। गूगल मैप अपडेट होने में कुछ समय और लग सकता है। जाम की वजह बन रहा दरअसल, मयूर विहार से एम्स की तरफ जाने वालों को गूगल सर्च में बारापुला फ्लाईओवर का साढ़े तीन किलोमीटर का हिस्सा ब्लू यानी एकदम खाली दिख रहा है। शॉर्टकट का सुझाव देते हुए गूगल वाहन चालकों को फ्लाईओवर पर पहुंचा रहा है, जो जाम की वजह भी बन रहा है।