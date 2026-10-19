आशुतोष रांका और सौरव दास की बढ़ीं मुश्किलें, अदालत ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में और भेजा

राकेश कुम, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। सीजेपी के दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था।

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसके बाद भी सौरव दास और आशुतोष रांका दूसरे परिसरों से होते हुए यहां पहुंच गए थे। सौरव दास और आशुतोष रांका को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया । हालांकि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस पर देर करने का आरोप लगाया था।