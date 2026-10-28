तो क्या नहीं दिखेगा करवाचौथ का चांद? दिल्ली-NCR में रहेगा अर्नब तूफान का असर; IMD का येलो अलर्ट जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। करवाचौथ पर चांद के दीदार का इंतजार कर रही महिलाओं की चिंता बढ़ सकती है। दिल्ली-NCR में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के असर से बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

ऐसे में करवाचौथ पर आसमान साफ नहीं रहा, तो चांद देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। करवाचौथ पर बादल बन सकते हैं चांद के दीदार में बाधा दिल्ली-NCR में अगले दो दिन मौसम बदलने वाला है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की भी संभावना है।

इस बदलाव का असर करवाचौथ पर चांद के दीदार पर पड़ सकता है। अगर आसमान में बादल छाए रहे, तो महिलाओं को चांद देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, उपलब्ध पूर्वानुमान में यह स्पष्ट नहीं है कि करवाचौथ की रात चांद पूरी तरह बादलों में छिपा रहेगा या नहीं।

दिल्ली में 26-27 डिग्री तक गिरेगा तापमान मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली के अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे दिन में गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि सुबह और रात में ठंड का अहसास बढ़ सकता है।

बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहने के आसार हैं। सोमवार को 16.2 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान इससे पहले सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह सामान्य से 0.4 डिग्री कम था। वहीं, न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम स्तर था।