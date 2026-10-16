अंकिता भंडारी केस: शाहदरा में राहुल गांधी के खिलाफ दलित समाज का फूटा गुस्सा, पुतला फूंककर जताया विरोध

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। शाहदरा की बिहारी कालोनी स्थित लाल बत्ती पर बुधवार को दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी को दलित विरोधी बताते हुए उनका पुतला फूंका। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।



दरअसल, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में उनके माता-पिता ने भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि मामले की सीबीआइ से जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर आगे की कार्रवाई रोकी जाए।

राहुल-प्रियंका गांधी ने की थी अंकिता के माता-पिता से मुलाकात 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उनकी मांग का समर्थन किया था। शाहदरा में प्रदर्शन कर रहे राहुल ने राहुल गांधी के इस रुख को दलित समाज के सम्मान और प्रतिनिधित्व के विरोध के रूप में पेश किया।