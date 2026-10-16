अंकिता भंडारी मामले में गरमाई राजनीति, दलित संगठनों ने कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक लाभ लेने का गंभीर आरोप

पीटीआई, नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गुरुवार को चार दलित संगठनों ने कांग्रेस पर ‘राजनीतिक अवसरवाद और चुनिंदा सामाजिक न्याय’ की राजनीति करने का आरोप लगाया।

संगठनों ने सवाल उठाया कि क्या सामाजिक न्याय कांग्रेस के लिए निरंतर सिद्धांत है या राजनीतिक लाभ का साधन।

कांग्रेस नेतृत्व को लिखे अलग-अलग खुले पत्रों में सेल एससी-एसटी कर्मचारी महासंघ, एनबीसीसी एससी-एसटी कर्मचारी कल्याण संघ, डॉ. बीआर आंबेडकर वालीबाल क्लब और एससी हक्कुला पोराटा संगम ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों को राजनीतिक सुविधा के अनुसार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।