खत्म हुआ खान सर और अंजना ओम कश्यप का हाई-प्रोफाइल विवाद, दिल्ली HC में कैसे बनी बात?

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पत्रकार अंजना ओम कश्यप और शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर के बीच चल रहा मानहानि का मामला आखिरकार सुलह के साथ खत्म हो गया। दोनों पक्षों ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है।

न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अंजना ओम कश्यप की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा भंडारी ने अदालत को बताया कि खान सर सहित सभी छह प्रतिवादियों के साथ मामला सुलझ गया है। बता दें कि अंजना ओम कश्यप ने इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक और मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने को लेकर खान सर समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बातचीत के बाद बनी मुद्दों पर सहमति सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत को बताया कि बातचीत के बाद सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद अदालत ने समझौते के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया।