दिल्ली में नशे की हालत में मिली अमेरिकी महिला, पुलिसकर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया; जांच शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 17 अक्टूबर को एक अमेरिकी महिला नशे की हालत में मिली थी, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

इसके बाद मौके पर पहुंची महिला हेड कॉन्स्टेबल राजबाला और महिला कॉन्स्टेबल पिंकी ने महिला को तुरंत मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया।

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, जांच के तहत कई कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन, अब तक की जांच में ऐसी कोई ऐसी बात निकलकर सामने नहीं आई है, जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके।

जानकारी के मुताबिक, मेडिकल जांच में महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चल सके कि उसके साथ किसी ने मारपीट की है। उधर, महिला के बारे में अमेरिका में रह रहे उसके भाई को सूचना दे दी गई है।