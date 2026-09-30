अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस अब सप्ताह में दो दिन चलेगी, छत्तीसगढ़-MP जाने वालों को बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हजरत निजामुद्दीन से अंबिकापुर के बीच चलने वाली ट्रेन अब सप्ताह में एक दिन की जगह दो दिन चलेगी। इससे उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों को लाभ मिलेगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सकेगा। त्योहार के दिनों में भी इस रूट के यात्रियों को लाभ होगा।