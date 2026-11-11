दिवाली पर दिल्लीवाले गटक गए ₹589 करोड़ की शराब, बिक्री में 13.5% का भारी उछाल; टूटा पुराना रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दीपावली पर रोशनी से संबंधित आइटम, मिठाइयों की खरीदारी के साथ दिल्ली में शराब की बिक्री भी खूब बढ़ी। त्योहार से पहले शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही।

आबकारी विभाग के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, दीपावली से पहले दो सप्ताह के दौरान दिल्ली में करीब 589.17 करोड़ रुपये की शराब का कारोबार हुआ।

यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 70.20 करोड़ रुपये अधिक है। इस तरह शराब की बिक्री में 13.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।