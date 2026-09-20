बाहरी दिल्ली के अलीपुर में निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरा, मची अफरातफरी; सभी मजदूर सुरक्षित

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। अलीपुर इलाके में रविवार सुबह निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव टीमों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

शुरुआती सूचना में मलबे के नीचे पांच से छह लोगों के दबे होने की बात सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि हादसे में कोई व्यक्ति न तो मलबे में फंसा है और न ही किसी की मौत हुई है। सभी मजदूर सुरक्षित हैं।

पुलिस को निर्माणाधीन इमारत के ढहने की सूचना मिली पुलिस के अनुसार, रविवार सुबह करीब 11:03 बजे अलीपुर थाना पुलिस को निर्माणाधीन इमारत के ढहने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही अलीपुर थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा। राहत कार्य के लिए चार एंबुलेंस, एक दमकल वाहन और डिजास्टर मैनेजमेंट की एक गाड़ी भी मौके पर भेजी गई।