जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूट्यूबर अजीत भारती ने जातिसूचक और आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

अजीत भारती की याचिका पर 25 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जांच अधिकारी को तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

भारती की ओर से अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई और प्रत्युष प्रसन्ना ने दलील दी कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध के आवश्यक तत्व पूरे नहीं करते हैं। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि पुलिस ने अजय भारती को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि यदि जांच अधिकारी ऐसा नोटिस जारी करता है तो उसकी प्रति अदालत में भी पेश की जाए। इससे अदालत नोटिस जारी करने की तारीख और एससी-एसटी कानून के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को लेकर जांच अधिकारी की प्रथमदृष्टया संतुष्टि की स्थिति देख सकेगी।