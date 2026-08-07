फुकेट-दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस मामले में Air India पर कसा शिकंजा, यात्री ने DGCA से की जांच की मांग

जागरणव संवाददाता, नई दिल्ली। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में अचानक आए भीषण टर्बुलेंस से कई यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद एक यात्री ने उड़ान नियामक संस्था डीजीसीए में शिकायत दर्ज कराकर जांच की मांग की है।

यात्री ने अपनी शिकायत एयरसेवा पोर्टल पर दर्ज कराई है। पोर्टल पर दर्ज शिकायत के मुताबिक, चार अगस्त को सुबह करीब 9:30 बजे उड़ान के दौरान ही तेज झटके के साथ विमान अचानक 300 फीट नीचे गिर गई। झटका इतना तेज था कि यात्री केबिन की छत से जा टकराए।