रेस कोर्स-पोलो क्लब के बाद एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर भी ताला, एयर चीफ मार्शल का विदाई मैच कैंसिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रेस कोर्स और पोलो क्लब पर कब्जा लेने के बाद अब इससे सटे एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ताला लगा दिया गया है। अब यह अगले आदेश तक बंद रहेगा।

लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के पास इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ताला लगने से यहां होने वाला भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का सेवानिवृत्ति से पहले का विदाई कार्यक्रम भी रद हो गया है।

वह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने पहले भी रेस कोर्स और पोलो क्लब की जमीन को इसी तरह खाली कराया था।

अगले आदेश तक बंद रहेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

यह कार्रवाई भी एलएंडडीओ की ओर से ही की गई है। एलएंडडीओ ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास नोटिस बोर्ड लगाया है। इस पर परिसर को अगले आदेश तक बंद रखने की सूचना लिखी हुई है।

हालांकि, मामला केंद्र सरकार और सुरक्षा कारणों से संवेदनशील होने के कारण यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसे स्थायी रूप से बंद किया जाएगा या यह अस्थायी कदम है। सुरक्षा कारणों से परिसर के प्रवेश द्वार के पास सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू की गई है। 1947 से वायुसेना के नियंत्रण में है परिसर उल्लेखनीय है कि सितंबर 1947 में यह एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ था। यहां नौ होल के गोल्फ कोर्स के साथ ही ड्राइविंग रेंज, शॉर्ट-गेम अभ्यास क्षेत्र, स्विमिंग पूल और आधुनिक इनडोर खेल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।