पुलिसकर्मी से मारपीट में सौरभ भारद्वाज-जरनैल सिंह पर FIR, दिल्ली पुलिस HQ पर AAP का हंगामा; कई हिरासत में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और साहिब सिंह से जुड़े विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है।

पुलिस ने पुलिसकर्मी से कथित मारपीट के मामले में AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम FIR में शामिल किए हैं। इसी बीच मंगलवार को AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।

मामला 27 सितंबर को सड़क निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह को थप्पड़ मारे जाने के आरोप से शुरू हुआ था। अब इसी घटनाक्रम से जुड़े अलग-अलग मामलों में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस कार्रवाई सामने आ रही है। पुलिसकर्मी से मारपीट में AAP पर FIR दिल्ली पुलिस के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के तिलक नगर दौरे के दौरान सादे कपड़ों में तैनात एक हेड कांस्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान AAP समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में FIR दर्ज की गई है। FIR में AAP नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह के नाम के साथ AAP कार्यकर्ताओं का भी उल्लेख है। घटना के बाद हेड कांस्टेबल का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

पुलिस के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। साहिब सिंह के खिलाफ भी दर्ज FIR इसी घटनाक्रम में साहिब सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, यह मामला सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने और उनसे कथित मारपीट से संबंधित है। यह कार्रवाई उस विवाद से अलग है, जिसमें 27 सितंबर को सड़क निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह को थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगा था। पुलिस मुख्यालय पहुंची AAP, प्रदर्शन पुलिस कार्रवाई के बीच AAP नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सड़क निरीक्षण के दौरान साहिब सिंह को थप्पड़ मारे जाने के मामले में PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

प्रदर्शन के दौरान कई AAP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इससे पहले साहिब सिंह की शिकायत पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ BNS की धारा 115 के तहत NCR दर्ज की गई थी। वहीं PWD के एक सहायक अभियंता की शिकायत पर AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी।

सड़क की गुणवत्ता को लेकर हुआ विवाद 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान प्रवेश वर्मा और AAP विधायक जरनैल सिंह के बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर बहस हुई थी। वीडियो में जरनैल सिंह सड़क की नई परत का हिस्सा हाथ से निकालकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते दिखाई दिए।

इसी दौरान साहिब सिंह मोबाइल फोन से घटना रिकॉर्ड कर रहे थे। सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा उनका फोन नीचे करने और इसके बाद उन्हें थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं। दोनों पक्षों के दावे, जांच जारी प्रवेश वर्मा ने अपने पक्ष में कहा था कि मौके पर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक बातें की थीं, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वीडियो को संदर्भ से अलग तरीके से पेश किए जाने का भी आरोप लगाया था।