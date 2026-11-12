ABVP का रामानुजन कॉलेज में NSUI पदाधिकारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सुरक्षित माहौल की मांग

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। डीयू दिल्ली के रामानुजन कॉलेज के बाहर गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'एनएसयूआई मुर्दाबाद', 'अनस खान मुर्दाबाद' और 'शर्म करो, शर्म करो', 'महिलाओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में' जैसे नारे लगाकर अपना आक्रोश जताया।

प्रदर्शन एनएसयूआई पदाधिकारी अनस खान पर छात्राओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़े लगे गंभीर आरोपों के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं न संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका कहना था कि शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए और छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए।