CJP के अभिजीत दिपके की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बोले- तिरंगा मार्च करते ही लिए जा सकते हैं हिरासत में

क्यों जेल में भेजे जा सकते हैं अभिजीत दीपके?

इसके बावजूद अभिजीत दीपके अपने रुख पर कायम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है और अगर इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़े, तो वे इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्यों हो रहा सीजेपी का कई दिनों से प्रदर्शन

यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर हो रहा है। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। इससे पहले सीजेपी के अन्य नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान श्योरिटी बांड का उल्लंघन करने के एवज में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जा चुका है।