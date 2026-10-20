'पब्लिसिटी के लिए थैंक्यू', रावण के साथ कॉकरोच का पुतला जलने पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पीतमपुरा में आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ कॉकरोच का 30 फीट ऊंचा पुतला भी दहन किया जाएगा। इस पर पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का रिएक्शन आया है।

अभिजीत ने इसके लिए धन्यवाद दिया है। अभिजीत ने न्यूज एजेंसी एएनआई के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'फ्री पब्लिसिटी के लिए धन्यवाद'।

Thank you for the free publicity. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 20, 2026

क्यों हो रहा कॉकरोच के पुतले का दहन?

राजधानी दिल्ली में इस बार दशहरा पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले के साथ 30 फीट ऊंचे कॉकरोच के पुतले का भी दहन किया जाएगा। यह शुरूआत पीतमपुरा में श्री केशव रामलीला समिति की ओर से स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोजक समिति के मुताबिक, कॉकरोच का पुतला गंदगी और मैल का प्रतीक होगा।

श्री केशव रामलीला समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने बताया कि कॉकरोच के पुतले का दहन स्वच्छ भारत और स्वच्छ दिल्ली अभियान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।