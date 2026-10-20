Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'पब्लिसिटी के लिए थैंक्यू', रावण के साथ कॉकरोच का पुतला जलने पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन

By Digital Desk Edited By: Pooja Tripathi
Published: Tue, 20 Oct 2026 04:30 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2026 05:05 PM (IST)

दिल्ली के पीतमपुरा में रावण के साथ 30 फीट ऊंचा कॉकरोच का पुतला दहन किया जाएगा। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का रिएक्शन आया है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. दिल्ली के पीतमपुरा में कॉकरोच का 30 फीट ऊंचा पुतला दहन।

  2. अभिजीत दीपके ने 'फ्री पब्लिसिटी' के लिए आभार व्यक्त किया।

  3. रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के साथ जलेगा कॉकरोच का पुतला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पीतमपुरा में आज रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ कॉकरोच का 30 फीट ऊंचा पुतला भी दहन किया जाएगा। इस पर पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का रिएक्शन आया है।

अभिजीत ने इसके लिए धन्यवाद दिया है। अभिजीत ने न्यूज एजेंसी एएनआई के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'फ्री पब्लिसिटी के लिए धन्यवाद'

क्यों हो रहा कॉकरोच के पुतले का दहन?

राजधानी दिल्ली में इस बार दशहरा पर्व पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले के साथ 30 फीट ऊंचे कॉकरोच के पुतले का भी दहन किया जाएगा। यह शुरूआत पीतमपुरा में श्री केशव रामलीला समिति की ओर से स्वच्छता का संदेश देने के उद्देश्य से की जा रही है। आयोजक समिति के मुताबिक, कॉकरोच का पुतला गंदगी और मैल का प्रतीक होगा।

श्री केशव रामलीला समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने बताया कि कॉकरोच के पुतले का दहन स्वच्छ भारत और स्वच्छ दिल्ली अभियान के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

इस फैसले के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। रामलीला में बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश के साथ स्वच्छता का महत्व भी बताया जाएगा। रावण की सेना में कॉकरोच को असुरों के रूप में दर्शाया जाएगा और इनका अंत किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- 'लॉरेंस बिश्नोई साहब....', अभिजीत दीपके ने शेयर किया दिल्ली पुलिस के DCP का वीडियो, पुलिस ने दिया जवाब