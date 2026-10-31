दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए AAP कर रही महाबैठक, पहली लिस्ट में आज केजरीवाल लगाएंगे 30-35 नामों पर मुहर
आज दिल्ली में AAP की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक है। इस बैठक में पंजाब विधानसभा चुनाव के ...और पढ़ें
HighLights
आज दिल्ली में आप पीएसी की महत्वपूर्ण बैठक।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची होगी जारी।
30-35 प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है मुहर।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया के तहत आज पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की दिल्ली में बैठक है। इस बैठक पर सभी की निगाहें हैं, बैठक आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रस्तावित है।
आज पंजाब के लिए आप उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होगी। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 30 से 35 प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली में अहम बैठक हुई।
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