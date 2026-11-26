डिजिटल डेस्‍क, गोवा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और AAP गोवा प्रभारी आतिशी ने संविधान दिवस पर 'म्हारगाई (महंगाई) मुक्ति यात्रा' को हरी झंडी दिखाई। महंगाई, भ्रष्टाचार और दलबदल के खिलाफ यह यात्रा दक्षिण से उत्तर गोवा तक जाएगी। पहले दिन की शुरुआत ऐतिहासिक मल्लिकार्जुन मंदिर में प्रार्थना और रोड शो से हुई। नेताओं ने डायलिसिस मरीजों से मुलाकात की, और बढ़ती बिजली दरों के विरोध में लोगों ने अपने भारी-भरकम बिजली बिल जलाए।

AAP की छह गारंटियां 300 यूनिट मुफ्त बिजली

हर महिला को ₹3,000 महीना

₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा

महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा

हर गांव में खेल मैदान और धारा 39A खत्म पहले दिन की यात्रा का समापन एक आदिवासी परिवार के घर रात्रि प्रवास के साथ हुआ। यह संदेश साफ है कि यह यात्रा जनता की बात सुनने से शुरू हुई है।