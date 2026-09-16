त्रिलोकपुरी में निगम कर्मचारी की मौत, AAP पार्षद पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। त्रिलोकपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी दीपक की मौत के मामले में कल्याणपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आप पार्षद विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पार्षद के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया है। इसमें अधिकतम सजा दस वर्ष है।

पुलिस जल्द ही पार्षद को गिरफ्तार कर सकती है। पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने सफाई कर्मचारी को बैंक से 15 लाख रुपये का लोन दिलवाया और लोन की सारी रकम खुद ही रख ली। अवसाद में आकर कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने केस दर्ज की पुष्टि की है।

दीपक अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी में रहते थे। परिवार में पत्नी संगीता व दो बच्चे हैं। वह दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। फिलहाल उनकी तैनाती त्रिलोकपुरी वार्ड में थी। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी की पत्नी ने कल्याणपुरी थाने में एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि 31 अगस्त को दीपक ने अपने घर में पंखे के सहारे फंदे से लटक कर खुदकुशी की थी।

दीपक को एक मकान खरीदना था। घर खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यता थी। उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए आप पार्षद से संपर्क किया था। आरोप लगाया था कि पार्षद ने दीपक को एक बैंक से लोन दिलवाया, लोन के 15 लाख रुपये खुद ही रख लिए। कई बार मांगने पर भी रकम नहीं दी।