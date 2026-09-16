त्रिलोकपुरी में निगम कर्मचारी की मौत, AAP पार्षद पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज
त्रिलोकपुरी में सफाई कर्मचारी दीपक की आत्महत्या मामले में कल्याणपुरी पुलिस ने आप पार्षद विजय कुमार के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।
HighLights
आप पार्षद विजय कुमार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस।
सफाई कर्मचारी दीपक ने 15 लाख के लोन विवाद में जान दी।
पुलिस जल्द ही पार्षद को गिरफ्तार कर सकती है, जांच जारी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। त्रिलोकपुरी इलाके में सफाई कर्मचारी दीपक की मौत के मामले में कल्याणपुरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आप पार्षद विजय कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने पार्षद के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा में केस दर्ज किया है। इसमें अधिकतम सजा दस वर्ष है।
पुलिस जल्द ही पार्षद को गिरफ्तार कर सकती है। पार्षद पर आरोप है कि उन्होंने सफाई कर्मचारी को बैंक से 15 लाख रुपये का लोन दिलवाया और लोन की सारी रकम खुद ही रख ली। अवसाद में आकर कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने केस दर्ज की पुष्टि की है।
दीपक अपने परिवार के साथ कल्याणपुरी में रहते थे। परिवार में पत्नी संगीता व दो बच्चे हैं। वह दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। फिलहाल उनकी तैनाती त्रिलोकपुरी वार्ड में थी। पुलिस ने बताया कि कर्मचारी की पत्नी ने कल्याणपुरी थाने में एक लिखित शिकायत देकर बताया था कि 31 अगस्त को दीपक ने अपने घर में पंखे के सहारे फंदे से लटक कर खुदकुशी की थी।
दीपक को एक मकान खरीदना था। घर खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यता थी। उन्होंने बैंक से लोन लेने के लिए आप पार्षद से संपर्क किया था। आरोप लगाया था कि पार्षद ने दीपक को एक बैंक से लोन दिलवाया, लोन के 15 लाख रुपये खुद ही रख लिए। कई बार मांगने पर भी रकम नहीं दी।
लोन से जुड़े सारे कागजात भी अपने पास ही रख लिए थे। अवसाद में आकर कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने कानूनी राय लेने के बाद पार्षद पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद पार्षद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
पार्षद ने आरोप को बेबुनियाद बताया
इस मामले में पार्षद विजय कुमार ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी कर्मचारी को लोन नहीं दिलवाया है। उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।
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