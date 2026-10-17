'24 घंटे बिना फोन-वाईफाई के रहना...', जमानत मिलते ही अभिजीत दीपके ने शेयर किया मीम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा मार्च के सिलसिले में गिरफ्तार सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार को अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दे दी।

हिरासत में 24 घंटे तक रहने के बाद दीपके बाहर आए और उन्होंने बाहर आते ही अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया।

सोशल मीडिया पर शेयर किया मीम्म

दीपके ने अपने एक्स अकाउंट से बॉलीवुड की हिट फिल्म 'वीर-जारा' से जुड़ा एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 24 घंटे तक बिना वाईफाई और फोन के जेल में रहने के बाद बाहर आने पर कैसा लगता है ?

How it feels walking out of jail after 24 hours with no wifi and phone https://t.co/QrnvYmiMJc — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 17, 2026 पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में दास और रांका दीपके ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि अब वह अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि निर्धारित जगह की अनुमति नदीं दी गई है, इसके बाद भी ये नेता उस जगह पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद दास और रांका को पांच दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दीपके को सशर्त जमानत दे दी गई है।