दिल्ली के नांगलोई में सन्नाटे के बीच गूंजी चीखें, पत्नी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर भाग निकला पति

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के नांगलोई थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी पार्क इलाके में घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी।

आरोपी ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब आसपास सन्नाटा था। चाकू के ताबड़तोड़ वार से लहुलूहान हुई महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है।

रात करीब 12 बजे की वारदात प्राप्त जानकारी के अनुसार, वारदात बुधवार रात करीब 11 से 12 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अचानक अपनी पत्नी पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उस पर 9 से 10 बार वार किए।

युवती की दर्दनाक चीख सुनकर आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से रफूचक्कर हो चुका था। अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नांगलोई थाना पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।